Хирург Цыплящук перечислила факторы образования тромбов в ногах

Москва, 9 мая. Недостаточная подвижность является основной причиной развития варикоза и образования тромбов в ногах. Такое мнение выразила хирург Александра Цыплящук.

Возникновение варикоза и тромбов угрожает также тем, кто длительное время работает в удаленном режиме. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказала сердечно-сосудистый хирург Александра Цыплящук.

Недостаточная подвижность влияет не только на здоровье ног, но и в целом на систему кровообращения. Цыплящук также заметила, что вопреки расхожему мнению варикозом страдают не только женщины после беременности, но и мужчины.

Ранее российский врач Александр Мясников перечислил четыре основных признака меланомы. По его словам, на развивающееся заболевание в организме указывает наличие родинок большого размера и неравномерного оттенка.