Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на Аляске

Джуно, 9 мая. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Аляске. Пострадавших во время инцидента нет.

Согласно информации Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине менее 1 км. Эпицентром стала точка в 127 километрах к востоку от местности Мак-карти. Данных о жертвах или разрушениях не поступало, пишет RT.

Ранее сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение у берегов Фиджи. Эпицентром стала точка в 340 километрах к востоку от города Левука. Местные власти угрозы цунами не объявляли, сообщало Федеральное агентство новостей.