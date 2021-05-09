Долги по кредиту могут лишить граждан РФ части пенсии

Москва, 9 мая. Пенсионер может потерять часть дохода, если он не справляется с погашением кредита. Об этом рассказала адвокат Светлана Бурцева.

Пенсионеры в возрасте от 60 лет и старше два года назад занимали в банках от 99 тысяч до 136,3 тысячи рублей. Им одобряли кредит, так как есть ежемесячный источник дохода. В случае смерти, их долги переходят родственникам. Если гражданин не может выплатить сумму, то финансовая организация обращается в коллекторское агентство или в суд.

Суд может принять решение о взыскании, а приставы — наложить арест на имущество и денежные счета, в том числе до 50% из пенсионных выплат в счет погашения кредита. Иногда сумма взыскания увеличивается до 70%, если речь идет о выплате алиментов несовершеннолетним, возмещении вреда, причиненного здоровью, предупредила адвокат Надежда Попова.

Гражданину могут снизить размер взыскания до 50% от пенсии. Для этого нужно обратиться в ФССП с заявлением и сообщить о сложной жизненной ситуации, прописать размер обязательных ежемесячных расходов, передает «АиФ».

Некоторые граждане РФ могут получать две разные пенсии сразу. Она положена людям с инвалидностью, ликвидаторам техногенных катастроф. Право на такие выплаты имеют члены семей погибших космонавтов.