Пьяная женщина на Mazda протаранила вход ТЦ в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 9 мая. ДТП с участием Mazda Demio произошло утром в Южно-Сахалинске. Женщина не справилась с управлением и влетела в здание торгового центра «Альянс».

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Иномарка под управлением женщины петляла по дороге, после чего съехала с проезжей части в здание ТЦ. ДТП произошло около восьми часов утра по местному времени (00:00 по Москве).

После столкновения на помощь к женщине подбежал другой водитель. Когда он открыл двери, сахалинка резко нажала на газ, переключившись на задний ход. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Согласно информации местных СМИ, женщина управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП с участием несовершеннолетних ранее произошло на Сахалине. В селе Яблочное два школьника пытались уйти от сотрудников ГИБДД, двигаясь задним ходом. Правоохранителей вызвали местные жители, возмущенные поведением подростков.