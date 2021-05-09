Toyota разработает спортивную версию рамного пикапа Hilux

Токио, 9 мая. Спортивная модификация GR автомобиля Toyota Hilux может быть разработана и поступить на внутренний рынок Японии уже в октябре 2021 года. Об этом сообщают японские СМИ.

Версия пикапа GZ Racing отличается от стандартной модели внесенными визуальными и техническими улучшениями. Так, на радиаторную решетку нанесен значок GR, а колесные арки стали шире в сочетании с 18-дюймовыми дисками с широкопрофильной резиной повышенной проходимости.

Также спортивная модификация «Хилукса» предусматривает установку улучшенной спортивной подвески, а в салоне на рычаге переключения передач, ручном тормозе, педалях и окантовку дефлекторов систему обогрева. Машина на внутреннем рынке получит 2,4-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 150 «лошадок», а на экспорт пойдет версия с рабочим объемом 2,8 литра на 203 л.с.

Ранее агентство «Автостат» зафиксировало рост продаж на вторичном авторынке. Так, лидером среди подержанных машин оказался бренд Mercedes-Benz.