Новая Lada Vesta FL получит обогрев боковых зеркал и бесключевой доступ

Москва, 9 мая. Отечественный АвтоВАЗ готовится к выпуску рестайлинговой модели Lada Vesta FL, которая выйдет в 2022 году. Известно, что среди новых функций автомобиль получит бесключевой доступ.

Новинка получит систему бесключевого доступа в салон, что подтверждают СМИ. Рассекретить новые опции для Lada Vesta FL удалось еще в 2020 году, но пока официальных подтверждений этих данных не поступало.

Кроме того, рестайлинговая Vesta получит боковые зеркала с функцией обогрева и электрическим приводом, который будет «наблюдать» за слепыми зонами во время движения автомобиля. Также эксперты, изучив фотографии новой модели, пришли к выводу, что новинку оснастят передними парковочными датчиками и заводскими «противотуманками».

Ранее Минпромторг России сообщил, что АвтоВАЗ увеличил показатели производства в первом квартале текущего года. За указанный период завод выпустил 92,9 тыс. автомобилей.