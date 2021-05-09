Некоторые категории россиян имеют право на двойную пенсию

Москва, 9 мая. Некоторые россияне могут получать две пенсионных выплаты одновременно. Подробно об этом рассказал адвокат Денис Спицын.

Всего в России существует три вида пенсий. Речь идет о страховой, накопительной и пенсии по государственному обеспечению. Получать две выплаты одновременно могут россияне с инвалидностью, полученной в результате военной травмы. В тот же список входят ликвидаторы техногенных катастроф и их родственники, а также лица, получившие травмы из-за этих аварий.

Право получения двойной пенсии распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших во время прохождения службы в армии или из-за военной травмы, передает «Российская газета«.

Получать две пенсии одновременно могут члены семей погибших космонавтов, летчики-испытатели, космонавты и военные отдельных подразделений, у которых есть установленный законом трудовой стаж. Аналогичная возможность есть у обладателей почетного звания «Житель блокадного Ленинграда» и служащих федеральных государственных структур при условии стажа не менее пятнадцати лет.

В Пенсионном фонде России ранее уточнили условия выхода на страховую пенсию. Специалисты рассказали, в каких случаях отдельные периоды стажа для россиян засчитываться не будут.