МЧС с начала года разминировало более 860 оставшихся после ВОВ боеприпасов

Москва, 9 мая. Сотрудники МЧС России с начала 2021 года обезвредили 861 снаряд, сохранившийся в местах боев времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе министерства.

Разминирование в большинстве своем проходило на юге и в центральной частях страны. Также были задействованы Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральные округа, поскольку именно там шли особо яростные сражения.

«С начала текущего года специалистами МЧС России разминирован 861 взрывоопасный предмет, в том числе 152 авиабомбы», — сообщили в пресс-службе в беседе с ТАСС.

Также российские саперы миротворческого контингента продолжают разминирование сельхозугодий в Карабахе. Они производят очистку на окраине города Мардакерт.