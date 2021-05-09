Волочкова разозлила фанатов эффектным фото на Мальдивах

Москва, 9 мая. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото с Мальдив, на котором продемонстрировала растяжку. Но не все оценили акробатический этюд артистки.

Волочкова представила снимок, на котором она приняла эффектную позу. Снимок во всей красе показал рельефную фигуру и ровный загар балерины. Пикантности фотографии добавил загадочный мужчина, который держит Анастасию на руках. Однако артистка снова сохранила личность своего спутника инкогнито — она скрыла его лицо под смайликом.

«Вас многие и часто ли так носят на руках?! Да еще и на Мальдивских берегах...А вот вам и долгожданный Олег!» — подписала снимок Анастасия.

instagram.com / @volochkova_art

Публикацию Волочковой положительно оценили более 30 тыс. пользователей. Многие отметили, что у Анастасии прекрасная спортивная фигура, которой далеко не все 23-летние девушки могут похвастаться. Однако нашлись и недовольные критики, которые посчитали пост артистки хвастовством.

«Ну не только вас любят, если любят конечно, а не пользуются», — прокомментировала подписчица.

«Жалкое зрелище и убогая попытка привлечь к себе внимание, — добавила другая.

Волочкова периодически то закрывает, то открывает возможность пользователям комментировать ее посты в Instagram. Недавно балерина резко ответила своим злопыхателям, назвав их «ущербными».