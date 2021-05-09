Реконструкция ярких эпизодов ВОВ прошла в рязанской академии ФСИН

Рязань, 9 мая. Академия ФСИН в Рязани семь лет назад начала воспроизводить события военных лет. С тех пор это стало традицией учебного заведения.

Первая реконструкция была сделана в 2015 году. Она была посвящена героическому подвигу Александра Матросова. В 2016 году в вузе воспроизвели подвиг 28 панфиловцев, а в 2018 — некоторые эпизоды из Блокады Ленинграда. На этот раз артисты подготовили сцену, в которой Красная Армия под предводительством подполковника Соломахина ведет ожесточенный бой на Синявинских высотах.

Далее студенты приняли участие в состязании «Силовой экстрим». Все желающие могли перекусить на полевой кухне. Дети увлеченно изучали оружейные экспонаты. В конце мероприятия с концертом выступил Центральный оркестр ФСИН России, исполнивший песни военных лет.

Недавно ФАН подготовил материал о нынешней молодежи, которая не теряет связь с прошлым. Выяснилось, что многие из них не только отдают дань памяти своим предкам, но и регулярно проводят мероприятия и занимаются творчеством на тему Великой Победы.