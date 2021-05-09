Пульмонолог Карабиненко объяснил любовь людей к майским грозам

Москва, 9 мая. Первые майские грозы вызывают у людей близкое к восторгу чувство. Это можно объяснить тем, что воздух становится более свежим из-за озона, отметил врач Александр Карабиненко.

Воздух после грозы насыщается озоном, становится свежим. Большая концентрация этого вещества не требуется, но человек начинает чувствовать себя лучше, передает радио Sputnik.

«Дождь осаждает летающие частицы, которые мы называем аэрополлютанты. Это пыльца растений, всякие примеси пыли [...]. Точно для этого же мы рекомендуем людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях», — заключил врач.

Майские грозы настигнут сразу несколько регионов России уже 9 мая. Синоптики прогнозируют сильные дожди, порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду. В некоторых регионах непогода сохранится до 11 мая.