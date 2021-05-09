Экс-солист «На-На» Павел Соколов назвал причину ухода из группы

Москва, 9 мая. Павел Соколов работал с группой «На-На» с 14 лет. Сначала он был танцором, а затем ему доверили роль солиста. В 2008 году певец покинул группу по неизвестным причинам.

Об уходе из коллектива Соколов решил рассказать только сейчас. На его расставание с группой «На-На» повлияла женщина. Павел влюбился в юриста Ларису. Та посоветовала ему начать сольную карьеру. Одним из главных пострадавших в этой ситуации стал Бари Алибасов.

Соколов признался, что продюсер до сих пор на него злится. Алибасов, по его словам, распространяет грязные слухи о «сексе с кассиршей» и о «скромном размере полового члена» певца.

«Он обижается, что я ушел из группы из-за «кассирши, которая мне навесила лапшу на уши, что владеет банком». Да, я ушел из «На-На» из-за женщины. Но на размер моего органа никто не жаловался. Мне кажется, огромное мужское достоинство — это большое несчастье», — подчеркнул Павел в интервью «Экспресс газете».

Уже больше десяти лет Соколов выступает сольно. За это время он успел записать много композиций. С ребятами из «На-На» певец пересекается редко.

Другой бывший солист «На-На» Валерий Юрин недавно рассказал о низких заработках в группе Бари Алибасова. Продюсер, по его словам, отбирал почти все деньги у артистов.