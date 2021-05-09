AnTuTu составил рейтинг лучших Android-смартфонов

Москва, 9 мая. Участниками рейтинга стали смартфоны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Список составлен известным бенчмарком AnTuTu.

Возглавил рейтинг смартфон BlackShark 4 Pro, набравший 860 467 баллов. Второе место досталось Oppo Find X3 Pro, результат которого составил 831 801 балл. Замыкает первую тройку смартфон Nubia Red Magic 6 Pro с 828 649 баллами.

В число самых лучших устройств по итогам апреля 2021 года вошли OnePlus 9 Pro, Lenovo Legion 2 Pro, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, OnePlus 9 и новинки от Xiaomi: Mi 11 Ultra и Mi 11. При составлении рейтинга учитывались алгоритмы тестирования CPU и GPU.

Аналитики ранее узнали, смартфоны каких брендов чаще всего меняют пользователи в России. Самыми непостоянными в своем выборе оказались владельцы гаджетов от Huawei и Honor.