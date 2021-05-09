Госдума рассмотрит законопроект о подаче заявлений в суд через «Госуслуги»

Москва, 9 мая. Законопроект, позволяющий подавать исковые заявления в суды в электронном виде через портал «Госуслуги», рассмотрит Госдума в первом чтении на весенней сессии.

Согласно тексту документа, исковые заявления и жалобы можно будет подавать в электронном виде, а заверять их простой электронной подписью или усиленной квалифицированной. Об этом пишет «Парламентская газета»

Повестки из суда и иные судебные уведомления в электронном виде можно будет получать и отправлять через портал «Госуслуги» или систему электронного документооборота (СЭД). Кроме того, участники судебного процесса при подаче специального ходатайства смогут участвовать в судебном заседании по веб-конференции.

Ранее председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в Госдуме планируют принять закон об ограничении выбросов парниковых газов до конца весенней сессии. Проект закона к этому моменту одобрен в первом чтении.