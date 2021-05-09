Роскачество объяснило опасность старых смартфонов

Москва, 9 мая. Граждане привыкают к своим смартфонам и не хотят переходить на новые модели. Но такие телефоны уязвимы для мошенников, предупредили в Роскачестве.

Пользователям смартфонов необходимо своевременно обновлять операционную систему и приложения, чтобы обезопасить себя от разных уязвимостей. С появлением новых «багов», разработчики стараются закрыть их очередными патчами, передает слова старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко «Российская газета».

Чем дольше люди пользуются устаревшими моделями телефонов, тем выше риск, что ими завладеют хакеры. А со временем смартфоны начинают работать медленнее и требуют больше ресурсов для решения привычных задач. Скачивать обновления нужно только из официального магазина, а не со сторонних источников.

«Это чревато тем, что вы впустите на свой телефон зловредное программное обеспечение, которое может украсть персональные и платежные данные», — заключил эксперт.

Навредить смартфону может не только устаревшая операционная система, но и вредоносные приложения. Они могут воровать данные и трафик. Появиться в телефоне они могут, если пользователь перешел по ссылке на сомнительные сайты.