Легенда ритм-н-блюза Ллойд Прайс умер в США

Вашингтон, 9 мая. Имя Ллойда Прайса увековечено в Зале славы рок-н-ролла. Музыкант скончался минувшей ночью в США на 89-м году жизни.

Последние пять лет жизни Прайс страдал от серьезных проблем со здоровьем. Новость о его смерти сообщил глава звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел со ссылкой на менеджера исполнителя.

Ллойд Прайс создал свою студию звукозаписи KRC Records в 50-х годах. Billboard включал песни музыканта Personality и I'm Gonna Get Married в число лучших композиций своего жанра. А журнал Rolling Stone признавал песню Прайса Stagger Lee одной из 500 величайших песен всех времен.

В возрасте 90 лет ранее скончался сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен. Он превратил небольшой семейный обувной бизнес в бренд с мировым именем.