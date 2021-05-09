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Глава Tesla Илон Маск станет соведущим комедийного шоу на NBC

Общество
Глава Tesla Илон Маск станет соведущим комедийного шоу на NBC
Global Look Press  /  Javier Rojas/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 9 мая. Предприниматель Илон Маск появится на комедийном шоу Saturday Night Live на NBC в качестве соведущего. Он засветился в промороликах предстоящего эпизода.

Выпуск выйдет в эфир в субботу вечером. Его посвятят Дню матери. Кроме Маска вести Saturday Night Live будет популярная певица Майли Сайрус. На программе будут присутствовать их мамы.

Все, включая постоянную актрису шоу Сесили Стронг, стоят в маске. А вот глава SpaceX и Tesla решил надеть бандану. Миллионы поклонников программы уже высказали свое недовольство на этот счет.

«Привет, я Илон Маск, и на этой неделе я веду Saturday Night Live с Майли Сайрус. И я – темная лошадка, так что я без понятия, что я сделаю», — сказал Маск в видеоролике.

Илон Маск известен не только своими компаниями SpaceX и Tesla, но и интересом к «мемной» криптовалюте Dogecoin. Благодаря ее упоминанию в Twitter предпринимателя, рост актива резко увеличился. А аналитики посчитали ее лучшей инвестицией.

Илон Маск tesla nbc
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