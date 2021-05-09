Спасатели обнаружили пропавший на Камчатке вертолет Ми-2

Петропавловск-Камчатский, 9 мая. Вертолет Ми-2 найден сгоревшим вблизи Петропавловска-Камчатского. На борту воздушного судна находились два человека.

Обломки вертолета обнаружены в лесном массиве поселка Чапаевка. Информации о судьбе пассажира и экипажа воздушного судна в настоящее время нет.

Вертолет Ми-2 пропал вечером в минувшую субботу, 8 мая. На его борту находились командир воздушного судна и пассажир. Вертолет двигался из аэропорта Елизово в сторону посадочной площадки, расположенной недалеко от реки Островной.

Поиски проводились при участии авиации. На ночь спасательная операция приостанавливалась и была возобновлена утром. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.