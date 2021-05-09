Врач Серебрянский назвал физиолечение одной из ненужных медицинских процедур

Москва, 9 мая. Промывание носа морской водой, физиолечение, прием БАДов и витаминотерапия являются не обязательными, и тратить деньги без острой необходимости на них не нужно.

Врачи периодически рекомендуют пациентам промывать нос дорогостоящей морской водой. Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский в интервью агентству «Прайм» рассказал, что эффект от промывания носа обычной соленой водой или физраствором не будет отличаться.

Также медик указал, что физиопроцедуры, назначаемые вместе с обычной терапией, хоть и проходят под наблюдением специалистов, однако научных подтверждений эффективности этих процедур до сих пор не приведено. В свою очередь лечиться биологически активными добавками и витаминами абсолютно здоровому человеку не имеет смысла. Чтобы установить нехватку определенных витаминов и микроэлементов, необходимо проводить целую череду обследований, добавил он.

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