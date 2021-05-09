Спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме в Крыму

Симферополь, 9 мая. Сотрудники МЧС в 01:50 локализовали пожар в двухэтажном жилом доме в селе Табачном в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом передает пресс-центр ведомства.

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме поступил на пульт спасателей накануне в 22:50 по московскому времени. Ему присвоили повышенный номер сложности. Дом выполнен из дерева, огонь охватил кровлю по всей площади.

В результате происшествия никто не пострадал, все жильцы самостоятельно покинули свои квартиры до приезда пожарных. Тушением огня занимаются 42 человека и 12 единиц техники.