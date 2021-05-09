Врач Бурляева рассказала о пользе прошлогодних овощей и фруктов

Москва, 9 мая. Фрукты и овощи, которые были собраны осенью, к весне могут не утерять своих полезных свойств. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева.

Фрукты и овощи могут терять полезные свойства и вкус при неправильном хранении. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Однако, большая часть фруктов и овощей, находящихся на российских прилавках не в свой сезон, импортированы из стран, где они были недавно собраны. В них содержатся те же полезные свойства, что и при сборе урожая.

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