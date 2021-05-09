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Новый электрокар Hyundai loniq 6 появится на рынке в 2022 году

Общество
Новый электрокар Hyundai loniq 6 появится на рынке в 2022 году
pixabay.com

Сеул, 9 мая. Компания Hyundai работает над созданием электрокаров на платформе E-GMP. Новый седан loniq 6 должен дебютировать на рынке уже в 2022 году.

О конкретной дате презентации производители пока не сообщают. Первым подобным электрокаром стал кроссовер loniq 5, который набрал популярность на местном рынке. Его забронировали свыше 42 тысяч человек.

Компания Hyundai планирует выпустить на рынок несколько новых электрокаров. В ближайшие годы седан Genesis G80 и кроссовер GV70 переведут на электричество. А крупноразмерный паркетник появится к 2024 году. Всего производители намерены выпустить 12 подобных машин в ближайшие годы.

В переходе на электричество заинтересованы и другие производители автомобилей. Одним из них является французский Renault. Компания намерена переделать девять из десяти своих машин под электрокары к 2030 году.

автомобиль hyundai электрокар
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