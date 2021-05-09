«Манчестер Сити» в компенсированное время уступил «Челси» в матче АПЛ

Манчестер, 9 мая. Лондонский «Челси» в гостевом матче Английской Премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» вырвал победу в компенсированное время. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Горожане» отличились первыми. Гол на свой счет записал Рахим Стерлинг. В конце первого тайма Серхио Агуэро не реализовал пенальти, назначенный в ворота голкипера «Челси» Эдуара Менди, пишет RT.

В середине второго тайма усилиями Хакима Зиеша «Челси» сравнял счет. В компенсированное ко второму тайму время точку в матче поставил Маркос Алонсо, замкнув прострел Вернера.

Эти же команды сыграют между собой в английском финале Лиги чемпионов. Однако матч может быть перенесен из Стамбула в Лондон из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке Турции.