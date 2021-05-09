NY1: раненные в стрельбе на Таймс-сквер могли стать случайной мишенью

Нью-Йорк, 9 мая. Преступник, который стрелял по женщинам и ребенку в Нью-Йорке, не имел цели покалечить именно тех, кого он ранил. Об этом сообщил телеканал NY1 со ссылкой на источники в полиции.

Известно, что в ходе инцидента ранения получили одна девочка и две женщины. По заявлениям корреспондента телеканала, перед этим происшествием на Таймс-сквер случился конфликт между четырьмя мужчинами. Вполне вероятно, что стрелявший не имел целью ранить именно тех, кто пострадал.

«Источники в полиции говорят нам, что вряд ли кто-либо из пострадавших был преднамеренной мишенью», — заявил корреспондент.

Сообщалось, что подозреваемому, который стрелял в мирных граждан, удалось скрыться. По факту инцидента проводится расследование.