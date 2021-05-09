Игровая форма Майкла Джордана продана за рекордные 1,38 млн долларов

Вашингтон, 9 мая. Спортивная майка бывшего американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выходил на паркет в сезоне 1982/83, продана за 1,38 млн долларов, пишет USA Today.

Легенда мирового баскетбола в те годы играл за университет Северной Каролины в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Тогда его команда обыграла в финале Хьюстон со счетом 54:52.

Выплаченная сумма побила предыдущий рекорд. В октябре прошлого года, игровая форма «Чикаго Буллз» с фамилией Джордана, в которой баскетболист выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) на протяжении сезона 1986/87, ушла с молотка за 480 тыс. долларов.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп обвинил звезду NBA ЛеБрона Джеймса за агрессию в адрес полиции США. В своем Twitter-аккаунте баскетболист разместил провокационную запись, обращенную к одному из правоохранителей, пишет RT.