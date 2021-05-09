Шеф-повар Павлов предложил альтернативные блюда привычному шашлыку

Москва, 9 мая. Шашлык является традиционным блюдом на пикнике. Какими блюдами можно разнообразить пребывание на природе, рассказал шеф-повар Владимир Павлов.

Жареное мясо можно заменить приготовленными на углях овощами, грибами или рыбой. Этих продуктов можно съесть больше и чувствовать себя гораздо лучше, передает радио Sputnik.

«Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу ра вкуснее, чем на сковороде», — отметил шеф-повар.

В качестве десерта можно приготовить маршмеллоу на углях. Шеф-повар предлагает добавить к зефиру банан и шоколад, а затем запечь их в фольге на углях. Спустя пять-семь минут можно наслаждаться вкусным блюдом.

Если же без традиционного шашлыка на природе не обойтись, то следует знать меру его употребления. Диетолог Ольга Григорьян советует выбирать курицу или индейку. А перед этим следует съесть легкий салат.