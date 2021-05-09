Глава медиагруппы «Патриот» рассказал о новой акции в честь Дня Победы

Санкт-Петербург, 9 мая. Празднование Дня Победы второй год проходит с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук предложил альтернативу «Бессмертного полка».

Граждане России традиционно отмечают праздник Великой Победы советской армии над фашистскими захватчиками. Ежегодно по стране проходят торжественные мероприятия. Самыми знаковыми считаются парад Победы и акция «Бессмертный полк». Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, последнюю перенесли в режим онлайн.

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук нашел альтернативный способ напомнить людям о важной исторической вехе и героях, защищавших Родину от врага. На своей странице в «ВКонтакте» он рассказал, что вместо шествия в «Бессмертном полку» с портретом своего героя, проедет с его фотографией на машине.

«Завтра праздник Великой Победы, «Бессмертный полк» снова не будет шагать по улицам России и мира из-за пандемии. Мой прадед, как и в прошлом году, посмотрит на улицы с заднего сидения моего автомобиля», — написал глава «Патриота».

Такой способ отдать дань уважения участникам Великой Отечественной войны имеет шансы стать новой традицией. Каждый автовладелец, желающий рассказать о своем герое, может принять участие в шествии.

Акция «Бессмертный полк» стала всенародным торжеством, которое проводят даже за пределами России. Так, в центре Мадрида 9 мая проведут шествие с раздачей георгиевских лент.