Акцию «Бессмертный полк» провели в ряде аргентинских городов

Буэнос-Айрес, 9 мая. Российские граждане, проживающие в Аргентине, провели 8 мая акцию «Бессмертный полк», приуроченную к 76-ой годовщине Великой Победы.

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Сильвана Ярмолюк в интервью ТАСС сообщила, что мероприятие было организовано в Буэнос-Айресе, Паране, Обере, Мар-дель-Плате, Росарио, Сан-Мартине и Ушуайе. Карантинные меры в Аргентине не позволили провести полномасштабные шествия.

«Мы решили провести хотя бы символические акции», — поделилась Ярмолюк.

Почти весь мир ежегодно празднует День Победы над немецко-фашистскими оккупантами. В Мадриде 9 мая тоже будет проведена акция «Бессмертный полк». Мероприятие намечено на полдень.