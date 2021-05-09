Вильфанд предупредил о сильном дожде и ветре жителей ряда регионов РФ

Москва, 9 мая. Сильные дожди и грозы ожидаются в некоторых российских регионах 9 мая. Непогода может сохраниться до 11 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Непогода настигнет Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Архангельскую и Саратовскую области 9 мая. В этих регионах прогнозируются дождь, гроза и усиление ветра до 15-20 м/с, передает ТАСС слова синоптика.

«В Приморском крае будет аналогичная ситуация. В Крыму в первой половине дня сильный дождь и ветер 20-25 м/с. Это опасное явление», — предупредил Вильфанд.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается сильный дождь с грозой и ветром до 11 мая. На Черноморском побережье могут появиться смерчи, отметил Вильфанд.

Пасмурная погода с порывистым ветром ожидается во многих городах Европейской России 9 мая. Ночью в Москве будут идти дожди, которые должны прекратиться днем. Столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла.