Неизвестный открыл огонь по женщине и ребенку в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 9 мая. Преступник выстрелил в женщину и ребенка на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом заявил представитель полиции города в диалоге с РИА Новости.

Сообщается, что подозреваемому удалось скрыться. На данный момент по факту инцидента проводится расследование.

«Это произошло примерно час назад. Два человека ранены женщина и ребенок, они доставлены в больницу», — передают слова сотрудника полиции РИА Новости.

Представитель не сообщил подробных сведений о происшествии. На данный момент неизвестно, были ли у преступника подельники. Сотрудник полиции не прокомментировал вопрос о количестве произведенных выстрелов.

Также недавно стало известно о стрельбе в торговом центре штата Флорида. В результате инцидента пострадали три человека.