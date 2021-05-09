Главы МВД и СК РФ обратились к ветеранам по случаю Дня Победы

Москва, 9 мая. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравили ветеранов с годовщиной Победы.

Министерство иностранных дел чтит память солдат, которые внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Колокольцев пожелал ветеранам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

К поздравлению присоединился и глава СК. Он отметил необходимость защищать доброе имя живых и павших воинов, жертв нацистов и в настоящее время. В своем обращении он добавил, что все ужасы войны не должны повторяться.

«Каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому наш нашими головами простирается мирное небо [...]. Не можем сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград [...]. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось», — заявил Бастрыкин.

В параде Победы в этом году примут участие свыше 12 тысяч военнослужащих, более 190 единиц техники и 76 вертолетов и самолетов. Возглавлять его будет главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.