Microsoft может заменить старые системные значки в Windows 10

Нью-Йорк, 9 мая. Microsoft готовит масштабное обновление операционной системы Windows 10. Пользователи смогут им воспользоваться нынешней осенью.

Корпорация, согласно слухам, может заметно обновить внешний вид операционной системы. Речь идет о замене старых системных значков, которые кардинально не менялись с появлением Windows 95.

Одним дизайном разработчики Windows 10 не ограничатся. Пользователи получат в осеннем обновлении и несколько новых функций.

Выход новой операционной системы Windows 10X в этом году не состоится. Инсайдер Брэд Самс недавно сообщил, что корпорация решила перенести дату релиза на неопределенный срок.