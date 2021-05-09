Гидрометцентр РФ рассказал о погоде в Центральной России 9 мая

Москва, 9 мая. Пасмурная и прохладная погода с порывами ветра будет преобладать на большей части центра Европейской России в День Победы. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Циклон спровоцирует не самые благоприятные погодные условия 9 мая. К югу от столицы ожидается около 14 градусов тепла. В Москве ночью пройдут сильные дожди и сильный ветер. Днем облака слегка рассеются, однако пасмурная погода, сопровождающаяся дождем и ураганом, сохранится, сообщили в Гидрометцентре.

При этом 10 мая в Москве будет тепло. Дожди прекратятся, температура воздуха прогреется до плюс 20 градусов.

Неблагоприятные погодные условия могут повлиять на проведение воздушной части парада Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.