Три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре Флориды

Авентура, 9 мая. Стрельба произошла в торговом центре в городе Авентура (штат Флорида, США). Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, сообщило издание Local 10 News.

Полицейские занимаются поисками стрелявшего преступника. На данный момент задержано трое подозреваемых.

«У нас под стражей несколько подозреваемых, их допрашивают», — сообщили в полиции.

Известно, что в результате стрельбы ранены три человека. На данный момент все пострадавшие госпитализированы.

Недавно еще одна стрельба произошла в казино «Онейда» (штат Висконсин, США). В ходе инцидента пострадали по меньшей мере семь человек.