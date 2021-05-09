Председатель Совета Федерации Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы

Москва, 9 мая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с 9 Мая. Парламентарий отметила важность памяти о Великой Победе для всего человечества на фоне фальсификации истории.

День Победы является одной из «нерушимых духовных скреп для россиян и всенародно любимым праздником», подчеркнула Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.

«Память о мужестве, героизме, самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла объединяет россиян, позволяет явственнее осознать, что мы обязаны быть достойными наследниками поколения победителей», - отметила Матвиенко.

Политик также напомнила регулярных попытках переписать историю и непростой ситуации в мире в целом. По ее мнению, на этом фоне важно помнить о цене Великой Победы и ее значимости для всего человечества.

Ранее космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий и Марк Ванде Хай с борта МКС поздравили землян с Днем Победы. Соответствующее видео было опубликовано Роскосмосом.