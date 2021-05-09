Тодоренко сильно напугала затянувшаяся операция Топалова

Москва, 9 мая. Телеведущая Регина Тодоренко сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что ее муж Влад Топалов мог умереть на операционном столе.

Операция, по словам Тодоренко, длилась не два часа, как планировалось, а девять. Телеведущую это сильно напугало.

«Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы!» — написала Тодоренко.

В настоящее время певец находится в хирургическом отделении. Состояние Топалова постепенно стабилизируется. Телеведущая поблагодарила всех, кто ее поддержал, добавив, что такие ситуации устраивают настоящую встряску.

«Такие ситуации, как операция, устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств, заставляют обратить внимание на детали, и радоваться каждой улыбке и взгляду любимого человека! Берегите то, что имеете, сегодня, не завтра и послезавтра, а именно сегодня!» — подчеркнула телезвезда.

Влада Топалова госпитализировали в четверг, 6 мая. Причину, из-за которой он оказался на операционном столе, Тодоренко не сообщила.