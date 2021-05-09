Бесплатные экскурсии будут организованы в московском Музее Героев 9 мая

Москва, 9 мая. Вход в Музей Героев Советского Союза и России в День Победы будет свободным при условии прохождения процедуры предварительной регистрации.

Всех желающих ждет экскурсионная программа «На встречу с героями». Ее начало запланировано на 12:00, 14:00 и 16:00. В 13:00 будет организовано интерактивное занятие «Фронтовыми дорогами». Его участники смогут пройти курс молодого бойца, послушать военные песни и написать фронтовое письмо.

Помимо этого, в 15:00 проведут лекцию «Возвращенные имена». Сотрудники музея расскажут о способах опознания тел военнослужащих, которые изображены на портретах художников-фронтовиков Великой Отечественной войны.

В Самаре 9 мая большинство музеев сделают вход бесплатным. Жители и гости города смогут посетить Краеведческий музей имени Петра Алабина, дом-музей Ленина и многие другие.