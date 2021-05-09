Число жертв взрыва возле кабульской школы для девочек возросло до 55 человек

Кабул, 9 мая. Количество пострадавших от взрыва у школы в Кабуле достигло 205 человек, из них 150 получили ранения и 55 погибли. Об этом сообщает издание Reuters.

Изначально сообщалось о 25 жертвах. Сейчас их число, по данным СМИ, возросло до 55. Перед школой для девочек в афганском Кабуле взорвался заминированный автомобиль. Жертвами инцидента стали в основном учащиеся школы. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова источника в службе безопасности Афганистана.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате взрыва возле школы для девочек в Кабуле погибло 15 человек. Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.