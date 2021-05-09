Космонавты с борта МКС поздравили землян с Днем Победы

Москва, 9 мая. Видео с поздравлением ко Дню Победы было записано космонавтами с МКС Петром Дубровым, Олегом Новицким и Марком Ванде Хай.

Космонавты пожелали всем жителям Земли мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и радости. Видео с поздравлениями опубликовал Роскосмос.

Американский астронавт Марк Ванде Хай подчеркнул, что МКС — это прекрасный пример международного сотрудничества, которое работает на благо всего человечества. По его словам, всех, кто живет и работает на борту станции объединяет одна цель — мирное стремление к открытиям и исследованиям.

Ранее сопредседатель совета Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев рассказал, что важно в акции, а что не имеет смысла. По его словам, самое главное помнить о подвиге советских солдат в ВОВ.