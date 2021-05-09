Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 01:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:24
Происшествия
Число жертв взрыва возле кабульской школы для девочек возросло до 55 человек
01:19
Общество
Космонавты с борта МКС поздравили землян с Днем Победы
01:16
Общество
Свыше 12 тысяч военных примут участие в параде Победы в Москве
01:10
Происшествия
Три человека стали жертвами перестрелки в американском Балтиморе
01:03
Шоу-бизнес
Липоксацию назвали возможной причиной затянувшейся реабилитации Бузовой
01:00
Общество
Шествие в память о погибших во время ВОВ проходит в Нью-Йорке
01:00
Общество
Инициативные крымчане сами устроили праздник для ветеранов ВОВ
00:56
Общество
Водителям озвучили план действий при заправке машины плохим топливом
00:48
Происшествия
Кровля жилого дома вспыхнула на площади 1200 «квадратов» в Крыму
00:45
Общество
Более 817 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в мире за сутки
00:34
Происшествия
МЧС сообщило о спасении альпинистки на Эльбрусе
00:34
Общество
Экс-президент США Обама сообщил о смерти своей собаки Бо
00:18
Общество
Российские города отмечают праздник День Победы
00:09
Шоу-бизнес
Манижа объяснила выбор красного комбинезона для выступления на Евровидении
00:02
Общество
Изнурительная работа и танцы под гармошку: какими были труженицы послевоенных лет
23:50
Общество
Народного артиста Владимира Качана похоронят на Троекуровском кладбище
23:42
Происшествия
Пропавшую в апреле 17-летнюю школьницу ищут в Ростове-на-Дону
23:27
Происшествия
Мирный житель Донбасса стал жертвой очередного обстрела ВСУ
23:09
Спорт
Финал Лиги чемпионов может быть перенесен в Лондон
23:02
Происшествия
Отряд террористов напал на позиции сирийской армии в Идлибе
Все новости

Космонавты с борта МКС поздравили землян с Днем Победы

Общество
Космонавты с борта МКС поздравили землян с Днем Победы
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 9 мая. Видео с поздравлением ко Дню Победы было записано космонавтами с МКС Петром Дубровым, Олегом Новицким и Марком Ванде Хай.

Космонавты пожелали всем жителям Земли мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и радости. Видео с поздравлениями опубликовал Роскосмос.

Американский астронавт Марк Ванде Хай подчеркнул, что МКС — это прекрасный пример международного сотрудничества, которое работает на благо всего человечества. По его словам, всех, кто живет и работает на борту станции объединяет одна цель — мирное стремление к открытиям и исследованиям.

Ранее сопредседатель совета Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» Игорь Дмитриев рассказал, что важно в акции, а что не имеет смысла. По его словам, самое главное помнить о подвиге советских солдат в ВОВ.

мкс день победы вов
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 189884 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 187868 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 109232 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 88772 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 60818 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Космонавты с борта МКС поздравили землян с Днем Победы
Рейтинг@Mail.ru