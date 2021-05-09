Три человека стали жертвами перестрелки в американском Балтиморе

Балтимор, 9 мая. Три человека погибли и двое пострадали в результате перестрелки, завязавшейся в одном из домов в Балтиморе, американского штата Мэрилэнд. Об этом сообщили местные СМИ.

Сообщение о перестрелке и возгорании поступило на пульт сотрудников правоохранительных органов ранним утром, после чего полиция и пожарная бригада прибыла на место инцидента. Стрелявший мужчина был ликвидирован, а пожар удалось потушить.

Правоохранители держат в тайне детали о личности умерших и злоумышленника. Один из пострадавших госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, жизни второго ничего не угрожает. Известно, что стрелок ранее не один раз угрожал своим соседям расправой и обвинял их шпионаже за ним по заданию федеральных властей.

Прошедший уик-энд в США был отмечен большим количеством случаев уличного насилия и перестрелок. В результате счет жертв идет на десятки.