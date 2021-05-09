Липоксацию назвали возможной причиной затянувшейся реабилитации Бузовой

Москва, 9 мая. Телезвезда и певица Ольга Бузова могла попасть в больницу из-за липосакции. Такое предположение высказала врач-хирург Анна Калеганова.

Ольга Бузова попала в больницу 5 мая, а выписалась из медицинского учреждения уже 8-го мая. Звезда держит причину госпитализации в тайне, однако уточнила, что операцию проводили под общим наркозом, после которой она жаловалась на боли по всему телу и трехдневную повышенную температуру.

«Рано выписывают домой после эстетических операций. Могут даже на вторые сутки выписать. Если она говорит, что у нее болит все тело, то я затрудняюсь предположить, что это была за операция. Как пластическому хирургу, естественно, мне первой приходит в голову липосакция», — рассказала Калеганова.

После проведения операций по липосакции реабилитационный период достаточно сложный и у пациентов болит все тело. Об этом в интервью телеканалу «360» сообщила врач-хирург Анна Калеганова.

Ранее экстрасенс, астролог и маг Павсекакий Богданов предположил, по какой причине певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась на операционном столе. По его словам, причиной госпитализации стали проблемы с органами в брюшной полости.