Шествие в память о погибших во время ВОВ проходит в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 9 мая. Памятное шествие в честь погибших в Великой Отечественной войне проходит в Нью-Йорке. Участники акции движутся по Бруклинскому мосту к военному мемориалу.

Организовало мероприятие общество «Русская молодежь Америки». После того как участники акции пересекут мост, пройдет возложение цветов у Бруклинского военного мемориала в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В шествии приняли участие десятки россиян и жителей стран СНГ, которые проживают в США. Участники шествия отмечают, что важно напоминать людям о жертвах войны.

Ранее координатор Союза организаций российских соотечественников в Испании Виктория Самойлова рассказала о праздновании Дня Победы в Мадриде. По ее словам в испанской столице также пройдет акция «Бессмертный полк».