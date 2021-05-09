Водителям озвучили план действий при заправке машины плохим топливом

Москва, 9 мая. Проблема заправки некачественным топливом существует до сих пор. Водителям рассказали, что нужно делать, если в бак попал такой продукт.

Чтобы минимизировать риск столкновения с плохим бензином, следует выбирать проверенные бренды АЗС и крупные сети. Внешний вид и техоснащение станции тоже может сыграть роль при выборе. Рекомендуется использовать то топливо, которое советует производитель автомобиля, пишет «Российская газета».

Если в бак попало плохое топливо, то следует прекратить движение, вызвать эвакуатор или буксир до сервиса. Водитель может сам слить некачественный бензин, если конструкция транспорта позволяет. После необходимо сменить топливный фильтр и промыть бак.

Качество горючего можно определить на глаз. Хорошее быстро испаряется и не оставляет грязных и жирных следов. А при плохом появляется черный выхлоп и нетипичные вибрации.

Росстат сообщил о росте потребительских цен на бензин в апреле на 0,49%. За год автомобильное топливо подорожало на 3,53%. Сейчас средняя стоимость горючего в России составляет 47,68 рубля за литр.