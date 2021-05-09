Кровля жилого дома вспыхнула на площади 1200 «квадратов» в Крыму

Симферополь, 9 мая. Пожар произошел на крыше двухэтажного дома в селе Табачное в Крыму. Пламя распространилось на площади 1,2 тысячи «квадратов», сообщило МЧС России.

Крупное возгорание случилось вечером 8 мая. Пожар произошел на кровле жилого дома, который располагается на улице Школьной в селе Табачное.

По сообщению министерства, для ликвидации пожара привлечено 42 человека личного состава МЧС и 12 единиц спецтехники. О жертвах происшествия не сообщалось. На данный момент обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Также ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщило о спасении сорвавшейся альпинистки на Эльбрусе. Спасатели оказали девушке помощь и передали ее медицинским работникам.