Более 817 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в мире за сутки

Москва, 9 мая. Количество заболевших коронавирусом во всем мире за сутки увеличилось на 817 тысяч. Соответствующие данные опубликованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Суммарное количество умерших от заболевания за минувшие 24 часа увеличилось более чем на 13,4 тысячи. Всего в мире зафиксировано 156 496 592 случая заболевания коронавирусной инфекцией, пишет RT.

Больше половины обнаруженных случаев зафиксировано в регионе Юго-Восточной Азии (423 364), в который организация заносит также и Индию. На второй позиции расположились Северная и Южная Америка (205 327). Тройку по заболеваемости замкнула Европа (124 715).

Недавно российский врач Дмитрий Еделев озвучил наиболее частые проявления постковидного синдрома. По его словам, перенесшие коронавирус наиболее часто сталкиваются со значительным снижением уровня работоспособности.