МЧС сообщило о спасении альпинистки на Эльбрусе

Нальчик, 9 мая. Альпинистка из Красноярского края сорвалась во время восхождения на Эльбрус и получила травму. Спасатели оказали помощь девушке и передали ее врачам.

ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщило, что инцидент произошел 8 мая. По данным МЧС, несчастный случай с пострадавшей произошел на высоте 5300 метров.

Служба МЧС России направила на место происшествия отряд из восьми специалистов для оказания помощи альпинистке. Спасательная операция прошла успешно. У девушки диагностированы ушибы и травмы конечностей, сообщили в ведомстве.

Недавно на Эльбрусе группа из четырех альпинистов была вынуждена прервать свой подъем на гору. Причиной стало недомогание одного из участников, которому пришлось вызывать помощь.