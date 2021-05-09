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Экс-президент США Обама сообщил о смерти своей собаки Бо

  /   Обновлено: 09 мая 2021 00:40
Общество
Экс-президент США Обама сообщил о смерти своей собаки Бо
whitehouse.gov  /  Пресс-служба Белого дома

Вашингтон, 9 мая. Питомец Барака Обамы пес Бо умер. Об этом рассказал подписчикам бывший лидер США на своей странице в Twitter-аккаунте.

Пес Бо получил прозвище первой собаки Соединенных Штатов Америки еще в Белом доме. Этот термин ввели в обращение по аналогии с «Первой Леди». Порода у Бо – португальский водолаз.

«В нашей семье произошла настоящая потеря верного друга и компаньона. Более десяти лет Бо радовал нас своим постоянным и нежным вниманием – он был счастлив видеть нас как в хорошие дни, так и в плохие, и каждый день между», — написал Обама в социальной сети.

У многих президентов стран есть собаки. И недавно шестимесячный щенок бернского зенненхунда по кличке Мисних покорил пользователей Сети. Во время выступления лидера Ирландии Майкла Хиггинса он всеми силами пытался привлечь внимание хозяина.

Барак Обама смерть собака
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