Российские города отмечают праздник День Победы

Москва, 9 мая. Праздничная программа по случаю Дня Победы в городах России будет разниться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Мероприятия пройдут в очном и онлайн формате.

Одним из главных событий Дня Победы являются военные парады. В Москве в честь 76-летия Победы по Красной площади пройдут 37 парадных расчетов, в механизированной колонне будет насчитываться свыше 190 единиц военной и специальной техники разных времен. В завершении парада зрители увидят 23 вертолета и 53 самолета ВКС России. На мероприятии традиционно будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.

Военные парады по случаю Дня Победы пройдут на территории 28 городов России. В Петербурге в этом году впервые стартует патриотическая акция «Бессмертная флотилия». По водным путям города под флагами ВМФ пройдут суда и гидроциклы, названные в честь кораблей-участников Великой Отечественной войны. Завершится праздник десятиминутным салютом с пляжа Петропавловской крепости.