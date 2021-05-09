Манижа объяснила выбор красного комбинезона для выступления на Евровидении

Москва, 9 мая. Певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Для выступления она выбрала красный комбинезон, который олицетворяет образ женщины рабочего класса.

Манижа уже находится в Роттердаме, где пройдет музыкальный конкурс. Артистка вместе с другими конкурсантами провела репетицию на сцене Ahoy. Сначала певица выступит в полуфинале, по итогам которого определится ее нахождение в финале конкурса.

Для выступления Манижа выбрала красный комбинезон и платье, сшитое из множества лоскутов ткани. С помощью первого образа она хочет показать женщин, которые много сил отдают работе ради достижения успеха.

«Я хотела представлять <…> женщин рабочего класса, которые много работают для того, чтобы быть успешными», — пояснила Манижа.

Второй наряд артистки тоже имеет свой смысл. Лоскуты ткани, из которых он сшит, взяты из разных регионов России. На конкурсе Манижа исполнит песню «Русская женщина».

Манижа выступит в первом полуфинале Евровидения, который стартует 18 мая. Вести прямую трансляцию с места события будет Первый канал. Российская конкурсантка появится на сцене под третьим номером.