Народного артиста Владимира Качана похоронят на Троекуровском кладбище

Москва, 8 мая. Прощание с народным артистом Владимиром Качаном пройдет 12 мая. В этот же день его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Информацию об этом сообщил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. Церемония прощания с актером и композитором начнется в полдень в стенах театра.

Народный артист России Владимир Качан скончался 7 мая на 74-м году жизни. В конце апреля актера госпитализировали в инфекционную больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. Заболевание дало осложнения, перед смертью его подключили к аппарату ИВЛ.